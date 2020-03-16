Virüs tatili sezonu erken açtı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden biri okulların tatil edilmesi... Büyük şehirlerden ayrılanlar tatil beldelerindeki yazlıklarına gitti. Tatil beldelerindeki yoğunluk yaz günlerini aratmadı.

NTV 16.03.2020 - 16:59 | Son Güncelleme : 16.03.2020 - 18:41

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