Virüs tatili sezonu erken açtı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden biri okulların tatil edilmesi... Büyük şehirlerden ayrılanlar tatil beldelerindeki yazlıklarına gitti. Tatil beldelerindeki yoğunluk yaz günlerini aratmadı.
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NTV 16.03.2020 - 16:59| Son Güncelleme : 16.03.2020 - 18:41
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