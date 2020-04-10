Virüs tedbirlerine uymayan 5 bin kişiye 15 milyon lira ceza

Corona virüsle mücadele kapsamında birçok önlem alındı, alınmaya da devam ediyor. Tedbirlerden biri de kahvehane restoran ve eğlence mekanlarının kapatılmasıydı. İşletmelerin çoğu karara uydu. Ancak özellikle kahvehane sahipleri akla gelmeyecek yöntemlerle yasağa uymadı. Ekipler bu yasaklara uymayan toplam 4 bin 960 kişiye 15 milyon liraya yakın para cezası kesti.

NTV 10.04.2020 - 09:53 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 13:06

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