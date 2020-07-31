Virüs uyarısı yaptı 2 gün sonra can verdi

55 yaşındaydı Harun Talhaş, Fransanın Marsilya şehrinde yaşıyordu.. Babasının cenazesi için Erzurum'a geldi. Taziye evinde Corona vürüse yakalandı.. Geride ölümünden 2 gün önce yaptığı uyarıları kaldı.
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NTV Haber 31.07.2020 - 21:18| Son Güncelleme : 31.07.2020 - 21:22
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