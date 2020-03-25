Virüse karşı motosikletli dayanışma

Türkiye genelinde 3D yazıcısı olanlar bir araya gelip sağlıkçılar için ücretsiz siperlikli maskeler üretmeye başladı. Bu maskeleri ise bir grup motosikletçi sağlık görevlilerine gönüllü olarak ulaştıyor.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 25.03.2020 - 17:27| Son Güncelleme : 25.03.2020 - 17:40
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.