Virüse karşı motosikletli dayanışma

Türkiye genelinde 3D yazıcısı olanlar bir araya gelip sağlıkçılar için ücretsiz siperlikli maskeler üretmeye başladı. Bu maskeleri ise bir grup motosikletçi sağlık görevlilerine gönüllü olarak ulaştıyor.

NTV Haber 25.03.2020 - 17:27 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 17:40

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER