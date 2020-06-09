Virüse karşı rehavet mi başladı? (Prof. Bülent Ertuğrul NTV'de yanıtladı)
"Vaka sayısı 1500'e ulaşırsa salgın yeniden kendini gösteriyor demektir..." Bu ifade, Enfeksiyon Hastalıkları Profesörü Bülent Ertuğrul'a ait... Hafta sonu park ve sahillerdeki maskesiz-mesafesiz görüntüleri NTV yayınında yorumlayan Ertuğrul, vaka sayısı artarsa kısıtlamalara geri dönülebileceğini söyledi.
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NTV 09.06.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 13:59
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