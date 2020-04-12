Virüse karşı savaşan kahramanlar

Corona virüs salgını sürecinde en fedakar isimler şüphesiz ki sağlık çalışanları. Onlara çok şey borçluyuz. Anadolu Ajansı, sağlık çalışanlarının saatler süren görevleri sonrası maskesiz hallerini fotoğrafladı. İşte canları pahasına virüsle savaşan kahramanlardan bazılarının o fotoğrafları…

NTV Haber - Anadolu Ajansı 12.04.2020 - 04:26 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 04:41

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