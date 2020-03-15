Virüse 'Sarı Çizgi' önlemi

Corona virüs Avrupa'da en çok İtalya’da ölümüne neden oldu. Ülkede alınan önlemlere ise yenileri ekleniyor. Bunlardan biri de sarı çizgi. Uygulamayla iş yerlerinde, çalışanlarla müşteriler arasında yakın teması önlemek amacıyla sarı çizgi çekildi. Peki sarı çizgi Türkiye'de de olabilir mi? NTV ekibi bu sorunun yanıtını araştırdı

ntv.com.tr 15.03.2020 - 11:31 | Son Güncelleme : 15.03.2020 - 11:44

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