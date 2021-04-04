‘‘Virüse yakalananların yüzde 5’i yoğun bakım hastası olacak’’

Corona virüs salgınında her geçen gün daha ağır bir tabloya karşılaşıyoruz. Yeni vaka sayıları 45 bine dayandı. Bir günde 186 hasta yaşamını yitirdi. NTV’den Yağız Şenkal, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Sıla Akhan ile görüştü. Akhan’a göre, virüse yakalananların yüzde 5’i yoğun bakım hastası olacak. (Kamera:Bahattin Demir)

NTV 04.04.2021 - 14:20 | Son Güncelleme : 04.04.2021 - 15:43

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