İstanbul'da başlatılan bir kampanya ile 20 hastanede, sağlık çalışanlarına sürpriz yapıldı; tatlı ve kurabiye gönderildi. Sancaktepe'de de aileler hazırladıkları yemekleri sağlık görevlilerine ulaştırdı.
Abone ol
Paylaş
NTV 15.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 15.04.2020 - 09:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.