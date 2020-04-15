Corona virüsle savaşanlara "tatlı" destek

İstanbul'da başlatılan bir kampanya ile 20 hastanede, sağlık çalışanlarına sürpriz yapıldı; tatlı ve kurabiye gönderildi. Sancaktepe'de de aileler hazırladıkları yemekleri sağlık görevlilerine ulaştırdı.

NTV 15.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 09:22

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