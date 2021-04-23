Virüste kalıcı koku ve işitme kaybı

Corona virüsü atlatan hastalarda kalıcı işitme kayıpları, aylarca tat kaybı olabiliyor. Düzce Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ender Güçlü, tedavi ettiği hastalarda karşılaştığı örnekleri anlattı.
Abone ol
Paylaş
NTV 23.04.2021 - 15:17| Son Güncelleme : 23.04.2021 - 15:31
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.