Virüsten bin 101 can kaybı

Türkiye'de bir günde 95 kişi daha corona virüs yüzünden hayatını kaybetti. Toplam kayıp sayısı bin 101'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam altı üniversitenin rektör, tıp fakülteleri dekanları ve başhekimleriyle yaptığı videokonferans toplantısında önemli bir noktaya dikkat çekti. Bakan Koca, yoğun bakımdaki hasta sayısında ilk kez azalma olduğunu söyledi.

NTV 12.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 09:51

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