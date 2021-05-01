Virüsten korunmak için ağaç kondu yaptılar

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan amca çocukları Necati ve İlker Otçu, corona virüs salgınından korunmak için bahçelerindeki ağaca bitişik ahşap ev inşa ettiler. Yaklaşık 10 metrekare büyüklüğünde ve yerden 5 metre yükseklikte olan ağaç kondu görenleri şaşırtıyor.

NTV 01.05.2021 - 15:33 | Son Güncelleme : 01.05.2021 - 16:36

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