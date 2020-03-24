Virüsten korunmak için ilaç var mı?

Corona virüs'ün insana bulaşmasını engelleyebilecek bir ilaç var mı? Çin'den getirilen ilaç tedavide ne kadar etkili olabilecek? İlaç kimlere verilebilir? Türkiye'nin corona virüs'le mücadele de ilaç stokları yeterli mi? Coronavirüs'e karşı aşı ne kadar sürede geliştirilebilir? Bu soruların yanıtlarını NTV yayınına katılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ateş Kara verdi.

NTV 24.03.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 09:12

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