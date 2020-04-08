Virüsü yenen NTV muhabiri Korhan Varol anlattı

Coronavirüse yakalananlarda biri de NTV muhabiri Korhan Varol'du. Korhan 5 gün hastanede tedavi gördü. Şimdi tedavisi evinde devam ediyor. NTV İstanbul Haber Müdürü Göktan Bedük, Korhan Varol'la hastalık sürecini konuştu.
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NTV Haber 08.04.2020 - 18:31| Son Güncelleme : 08.04.2020 - 19:00
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