Virüsü yenen NTV muhabiri Korhan Varol anlattı

Coronavirüse yakalananlarda biri de NTV muhabiri Korhan Varol'du. Korhan 5 gün hastanede tedavi gördü. Şimdi tedavisi evinde devam ediyor. NTV İstanbul Haber Müdürü Göktan Bedük, Korhan Varol'la hastalık sürecini konuştu.

NTV Haber 08.04.2020 - 18:31 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 19:00

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