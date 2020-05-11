Virüsü yenen NTV muhabiri Korhan Varol yaşadıklarını anlattı

NTV muhabiri Korhan Varol, salgının Türkiye'de başladığı ilk günlerde corona virüse yakalananlardan biriydi. 5 gün hastanede tedavi gördü sonrasında tedaviye evinde devam edildi. Varol, yaşadıklarını hem kayıt altına aldı hem de anlattı.

NTV Haber 11.05.2020 - 13:38 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 15:12

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER