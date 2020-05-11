Virüsü yenen NTV muhabiri Korhan Varol yaşadıklarını anlattı

NTV muhabiri Korhan Varol, salgının Türkiye'de başladığı ilk günlerde corona virüse yakalananlardan biriydi. 5 gün hastanede tedavi gördü sonrasında tedaviye evinde devam edildi. Varol, yaşadıklarını hem kayıt altına aldı hem de anlattı.
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NTV Haber 11.05.2020 - 13:38| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 15:12
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