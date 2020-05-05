Virüsü yenene çiçekli sembol

Planlanan tarihten bir ay önce açıldı, virüsle mücadelenin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği İstanbul Okmeydanı'ndaki Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisi tek kişilik odalardan oluşuyor. Kapılarda her hastanın durumunu gösteren semboller var. Eğer o sembollerden biri çiçek ise bu, odadaki hastanın virüsü yendiği anlamına geliyor.
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NTV 04.05.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:29
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