Vücut geliştirme şampiyonu evini 2. kez ateşe verdi
Daha önce İstanbul Avcılar'daki evini ateşe verip intihara kalkışan vücut geliştirme şampiyonu Onur Genç, aynı şeyi tekrar yaptı. Esenyurt'a taşınan Genç, yine balkonundan atladı ama bu kez onu aşağıda öfkeli komşuları bekliyordu.
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