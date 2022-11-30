WhatsApp’tan sahte diploma satışı: Lisans 15, önlisans 12 bin TL
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’ndeki ‘sahte doktor’ olayı sonrası tutuklanan Ayşem Özkiraz’ın diplomayı nasıl aldığı merak edilen sorulardan biri... NTV ekibi internette yaptığı kısa bir araştırma sonrasında sahte diploma hazırlayan pek çok siteyle karşılaştı. WhatsApp üzerinden iletişim kurulan sitenin görevlilerinden biri, sahte diplomanın nasıl hazırlandığını anlattı. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Önder Gündoğdu)
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