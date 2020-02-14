Wuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri dolan üç vatandaş açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 günlük karantina sürecinin bittiğini belirterek, ''Bugün son çıkan tahlillere göre karantinada bulunan 42 vatandaşımızda herhangi bir virüse rastlanılmadı'' dedi. Corona virüsü salgının yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilerek Ankara'ya getirilen ve gözlem süreleri dolan üç vatandaş açıklama yaptı. Taburcu edilen İngilizce öğretmeni Burcu Öner, ''İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Enterasan bir şey oldu. Anneme dediğim anda annem ben seni o hastanede dünyaya getirmiştim dedi. Beni dünyaya getirdiği oda da karantinada kaldım'' açıklamasını yaptı. Çin'de eğitim gören Meltem Soylu da, ''Wuhan'da eğitim görüyordum. Virüsün yayıldığını duymuştuk ama bu kadar olabileceği tahmin etmedik. Elçiliğimiz çok düzenli bir şekilde yürüttü. Evlerimizden alındık. Ulaşımın sıfır olduğu bir yerden ülkemize getirildik. Wuhan'da karantina süresi bittikten sonra oraya dönmeyi düşünüyorum'' dedi.
14.02.2020 - 11:44| Son Güncelleme : 14.02.2020 - 12:08
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