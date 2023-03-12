Yaban domuzunu görüntülemek isterken saldırısına uğradı

Konya'da işe gitmek için yolda arkadaşıyla araç bekleyen 25 yaşındaki Mustafa Gümrah, görüntülemek istediği yaban domuzunun saldırısına uğradı. Yolun altından sesler duyduklarını anlatan Gümrah, ''Sesleri duyunca videoya alalım dedi. Bir anda göze göze geldim, meğerse domuzmuş. Bana saldırdı. Ben de elimle kendimi korumaya çalıştım'' dedi. Mustafa Gümrah'ın yara almadan kurtulduğu o anları, arkadaşı cep telefonuyla kaydetti.

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