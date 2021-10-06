Yaban hayatı zenginliği kayıt altında

Erzincan'ın yaban hayatı zenginliği fotokapanlarla kayıt altına alındı. Kırsal alanlara kurulan harekete duyarlı kameralarla ayı, kurt, keklik, domuz, vaşak, tilki ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi türlere ilişkin bilgiler elde ediliyor. Erzincan DKMP Şube Müdür Vekili Kadir Kahraman, fotokapanların yaban hayatındaki biyoçeşitliliğin takibi ve kaçak avcılıkla mücadelede önemli olduğunu söyledi.
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NTV 06.10.2021 - 12:17| Son Güncelleme : 06.10.2021 - 12:25
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