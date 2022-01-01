Yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçak ve kesici aletler ile yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından tedavileri için Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Haberler - NTV 01.01.2022 - 14:04 | Son Güncelleme : 01.01.2022 - 14:12

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