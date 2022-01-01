Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçak ve kesici aletler ile yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından tedavileri için Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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