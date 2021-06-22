Dakikalarca hırsızlara direndi

İstanbul Esenyurt’ta bir grup kadın, gözlerine kestirdiği yabancı uyruklu başka bir kadının 300 TL’sini çaldı. Kadın durumu fark edince parasını geri almak için beş kadının peşine düştü. Şüpheli grup ile kadın arasında metrelerce süren kavga, şüphelilerin olaydan sıyrılmak için soyunmasıyla ve çaldıkları parayı geri vermeleriyle son buldu.
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NTV 22.06.2021 - 13:57| Son Güncelleme : 22.06.2021 - 14:08
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