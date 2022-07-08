Yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği birbirine girdi

İstanbul’da, Bahçeşehir’den Taksim’e giden çift katlı belediye otobüsünde yer verme nedeniyle kavga çıktı. Yabancı uyruklu dört kadın ile bir grup Türk erkeği birbirlerine girdi. Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği kavga sırasında bir kişinin ‘‘Ben boksörüm’’ dediği görülüyor.

Haberler - İHA 08.07.2022 - 12:37 | Son Güncelleme : 08.07.2022 - 14:17

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