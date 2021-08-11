Yağış saat saat böyle vurdu

Şiddetli yağışla dereler taştı. Bir çocuk suya kapıldı. Araçlar sürüklendi, köprüler yıkıldı, evleri işyerlerini su bastı. Sel felaketinin yaşandığı Karadeniz'de yağış saat saat nasıl vurdu? Karadeniz'de yağışlar devam edecek mi? Hangi bölgelerde risk devam ediyor? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.

NTV Haber 11.08.2021 - 20:18 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 20:50

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