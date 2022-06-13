Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde hafta sonundan bu yana yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji 42 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Peki su baskınlarına neden olan yağışlar ne zaman sona erecek? NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan anlattı.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 13.06.2022 - 11:12| Son Güncelleme : 13.06.2022 - 11:25
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.