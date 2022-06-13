Yağışlar ne zaman sona erecek?

Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde hafta sonundan bu yana yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji 42 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Peki su baskınlarına neden olan yağışlar ne zaman sona erecek? NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan anlattı.

Haberler - NTV Haber 13.06.2022 - 11:12 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 11:25

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