Yağmur sonrası pastırma yazı geliyor

Bugün yurdun büyük bir bölümünde yağış var, İstanbul'da öğleden sonra sağanak bekleniyor. Perşembeden itibaren ise Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgasıyla pastırma sıcakları yaşanacak. Önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
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NTV Haber 02.11.2021 - 09:27| Son Güncelleme : 02.11.2021 - 09:40
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