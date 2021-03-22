Yağmur suyu nasıl değerlendirilir?

Her damla su çok kıymetliyken en önemli su kaynağımız olan yağmur suyu nasıl değerlendirilmeli? Tarihte bunun pek çok örneği mevcut... NTV muhabiri Deniz Tüysüz yağmur hasadında hem geleneksel hem de modern yöntemleri araştırdı. (Kamera:Cüneyt Ali Horozal)

NTV 22.03.2021 - 13:38 | Son Güncelleme : 22.03.2021 - 14:21

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