Yağmur ve fırtına geliyor, hafta sonu zor geçecek (Marmara ve Ege)
Meteoroloji İstanbul, Kocaeli ve Yalova için bugün uyarıda bulundu... Marmara ve Ege için “Hafta sonu zor geçecek, “Doğu bölgeleri için de “Hafta başı riskli...” diyen NTV meteorloji editörü Gökhan Abur, hava durumunu aktardı.
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