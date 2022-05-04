Yağmur ve soğuk ne kadar sürecek?

Yazı beklerken soğuk hava geri döndü. Yurt genelinde sıcaklıklar düştü. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağabilir. Peki hava ne zaman mevsim normallerine dönecek? NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan yanıtladı.
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NTV Haber 04.05.2022 - 20:36| Son Güncelleme : 04.05.2022 - 20:46
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