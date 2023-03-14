Yağmura karşı çadır çevresine çakıl taşlı önlem

Deprem bölgesinde sağanak yağış etkili oluyor. Özellikle Hatay ve Kahramanmaraş'ta su baskınları yaşanıyor. Dün akşam sağanak yağmur nedeniyle çadırkentlerdeki bazı çadırları su basınca depremzedeler çakıl taşlarıyla önlem aldı. Bölgedeki son durumu NTV ekibinden Gökhan Gerçek aktardı.
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