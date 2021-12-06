Yakıtı biten aracı ayaklarıyla ittiler: Paylaşım sonrası ceza
Antalya’da iki gencin karayolunda yakıtı biten bir aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittiği görüntüler cezasız kalmadı. Her iki araç sürücüsü ve aracı ayaklarıyla itenlere toplamda 7 bin 543 TL ceza tatbik edildi.
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