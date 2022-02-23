Yakıtı biten aracı böyle itti

Aksaray’da bir otomobilin yakıtı bitince ortaya tehlikeli görüntüler ortaya çıktı. Bir kişi aracın kaputuna yattı ve ayaklarıyla yakıtı biten otomobili itti. Sürücüler iki araç arasındaki mesafeyi bozmadan uzun süre bu tehlikeli yolculuğu sürdürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Haberler - ntv.com.tr 23.02.2022 - 12:00 | Son Güncelleme : 23.02.2022 - 12:15

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