Yalı Çapkını 57. bölüm 2. fragmanı: Biz neler yaşadık Seyran?
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Halis Ağa, Pelin'in bebeğiyle ilgili Serter ile görüşürken; Ferit'in Seyran'a gidip "Aklım almıyor, biz neler yaşadık Seyran?" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 9 Şubat akşamı Star'da...
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