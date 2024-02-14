Yalı Çapkını 58. bölüm 2. fragmanı: İhtiyacın olduğunda yanında olacağım Ferit
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; bebeği kaybeden Ferit'in yıkılması ve Seyran'ın ona "İhtiyacın olduğunda hep yanında olacağım" diye destek vermesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 16 Şubat akşamı Star'da...
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