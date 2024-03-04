Yalı Çapkını 61. bölüm fragmanı: Biz seninle beraber olamayız Ferit
Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; Ferit'in Seyran-Akın ilişkisine inanmaması ve Kazım'la bu durumu konuşurken Seyran'ın ona "Biz seninle beraber olamayız" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 8 Mart Cuma akşamı Star'da...
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