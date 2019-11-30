Yalova Üniversitesi'nde rektörden öğretim üyesine tepki
Yalova Üniversitesi'nde düzenlenen Kulüpler Birliği toplantısında rektör ve bir öğretim üyesi arasında tartışma çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada rektöre yönelik tepkilere neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da yaptığı paylaşımla, "İdarecilik, her yönüyle mesuliyet ister" dedi. İşte o görüntüler...
30.11.2019 - 18:20| Son Güncelleme : 30.11.2019 - 18:23
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