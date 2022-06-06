Yalova’da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp böyle kaçtı
Türkiye üzerinden yurtdışına kaçmaya çalışan 30 göçmen, bindikleri kamyon Yalova’da arızalanınca kaçmaya başladı. Brandayı yırtarak kamyondan atlayan kaçak göçmenler, yol kenarındaki ormanlık alana kaçtı. Jandarma tarafından yakalanan Afganistan ve Irak uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
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