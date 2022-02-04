Yan binanın çatısına atlayarak kurtuldu

İstanbul Küçükçekmece'de iki katlı binada çıkan yangına uykusunda yakalanan kişi, önce pencereden perde ile sarkarak aşağıya inmeye çalıştı, daha sonra bitişiğindeki binanın çatısına atladı. Çatıda uzun süre bekleyen yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilendiği öğrenilen kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberler - NTV 04.02.2022 - 15:18 | Son Güncelleme : 04.02.2022 - 15:24

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