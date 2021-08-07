Yanan alanların yeşillendirilmesi: Eskiye dönmek 15-20 yıl alacak
Orman yangınlarıyla mücadele sürerken akıllarda, yanan alanların nasıl yeniden yeşile döndürüleceği var. Saha çalışmalarına başlayan Orman Genel Müdürlüğü, 3 farklı yöntemle küle dönen o coğrafyayı yeşillendirecek. Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Bşk. İbrahim Yüzer ‘‘Kaybettiğimiz görsel yapısına kavuşması 15-20 yıl alacaktır’’ dedi. (Haber:Serkan Kaya Kamera:Yasin Güngör)
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NTV 07.08.2021 - 10:35| Son Güncelleme : 07.08.2021 - 10:44
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