Yanan araç hareket edince panik yaşandı

İstanbul Sultangazi'de yanan bir araç hareket edince büyük korku yaşandı. Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle park halindeki araç alev aldı. İtfaiye ekiplerinin beklendiği sırada, araç bir anda hareket etmeye başladı. Bir süre yol alan araç sitenin duvarına çarparak durabildi. İtfaiyenin müdahalesi ile araç kısa sürede söndürüldü.
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NTV 27.08.2020 - 09:48| Son Güncelleme : 27.08.2020 - 10:10
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