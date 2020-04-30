Yanan araçtan son anda kurtuluş böyle görüntülendi
Bursa'daki bir dinlenme tesisinde park edilen otomobil aniden yanmaya başladı. O sırada araçta 3 yaşında bir çocuk vardı. Ailesinin araçta bıraktığı çocuk, işletme sahibi tarafından son anda kurtarıldı.
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NTV 30.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 30.04.2020 - 15:05
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