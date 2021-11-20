Yanan evine odun attı

Bursa'da evinde yangın çıkmasına sinirlendiği belirtilen ev sahibi, alevlerin arasına odun attı. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, vücudunda hafif yanıklar olan Mücahit B. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.