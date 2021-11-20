Yanan evine odun attı

Bursa'da evinde yangın çıkmasına sinirlendiği belirtilen ev sahibi, alevlerin arasına odun attı. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, vücudunda hafif yanıklar olan Mücahit B. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haberler - NTV 20.11.2021 - 16:17 | Son Güncelleme : 20.11.2021 - 16:32

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