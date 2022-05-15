Yanan motosikleti şalgam suyuyla söndürdüler

Adana’da otogarda yanan bir motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler. Mardin’e dayısına göndereceği şalgamları motoru söndürmek için kullanan şalgamcı Veysel Kaplan ‘‘Yaklaşık 150 litre şalgamım gitti ama biz insanlık görevimizi yaptık. Otogar çok kalabalıktı, motor patlayacak diye korktuk. Motoru yanan kişi gelip teşekkür bile etmedi’’ dedi.

Haberler - İHA 15.05.2022 - 10:40 | Son Güncelleme : 15.05.2022 - 10:49

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