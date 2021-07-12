Yanan otomobilde can pazarı: Sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Antalya’da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü alevlerin içinde kaldı. Alev topuna dönen otomobili fark eden vatandaşlar, yangın tüpleri ve hortumlarla sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların çabasıyla araçtan çıkarılan sürücüyü hasteneye kaldırıldı.

ntv.com.tr 12.07.2021 - 12:50 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 12:59

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