Yangın bölgelerinde hava durumu: Sıcaklık mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde
Yangınla mücadele 4 ilde 9 noktada devam ediyor: Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli... Isparta'da alevlerin Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nı tehdit ettiği bildirildi. Bakan Pakdemirli, ülke genelindeki yangınlara 16 uçak ve 51 helikopter ile havadan müdahale yapıldığını söyledi. Bakan Soylu ise Muğla'da 10 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini açıkladı. Alevlerle mücadele sürerken gözler bir yandan da hava raporlarında... NTV ekibinden Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, sıcaklığın mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğini belirterek bölgeye ilişkin son tahminleri aktardı.
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NTV 02.08.2021 - 16:04| Son Güncelleme : 02.08.2021 - 16:27
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