Yangın bölgelerinde yağış ne zaman?

Yangın bölgelerindeki hava durumu, alevlerin gidişatını doğrudan etkiliyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Antalya’da cumartesi günü yağmur beklediklerini söyledi ve ‘‘Yağmuru müjde olarak verebiliriz ama hem Antalya’da hem de Marmaris’te rüzgar yön değiştirecek ve maalesef şiddetlenecek. Özellikle Marmaris’te rüzgarın hızı 45-50 km’ye kadar çıkacak’’ dedi. Çalışkan İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova’ya cumartesi için sel, Kuzey Ege ve Ayvalık’a da hortum uyarısında bulundu.
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NTV 05.08.2021 - 13:58| Son Güncelleme : 05.08.2021 - 14:20
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