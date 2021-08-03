Yangın bölgesinde rüzgar hafifleyecek mi?

Yangınların söndürülmesi için bölgedeki hava durumu da büyük önem taşıyor. Kuvvetli rüzgarlar ve nem düşüklüğü alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Peki önümüzdeki günlerde bölgede hava nasıl olacak? Son tahminleri NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan paylaştı. Çalışkan, rüzgarların yarın da kuvvetli eseceğini belirterek olası risklere karşı uyarıda bulundu. Perşembe günü rüzgarın denizden esmeye başlamasıyla nem oranının yükseleceğini açıklayan Çalışkan, cuma günü nemin daha da artacağını söyledi. Çalışkan, hafta sonuysa sıcaklıklarda 3-4 derecelik bir düşüş beklendiğini sözlerine ekledi.
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NTV Haber 03.08.2021 - 14:12| Son Güncelleme : 03.08.2021 - 14:50
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