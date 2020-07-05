Yangın çıkan yat battı

İstanbul Bebek Sahili'nde demirli bir yatta gece yangın çıktı. Yat alev topuna döndü. İçerde bulunan iki personel denize atlayarak kurtuldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü ancak büyük hasar alan yat battı.
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NTV Haber 05.07.2020 - 03:16| Son Güncelleme : 05.07.2020 - 03:26
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