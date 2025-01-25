Yangın felaketi sırasında Grand Kartal Otel’in içinden yeni video
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Yangın faciası sırasında kardeşi Özüm ve diş hekimi olan babasın Macit Karataşlı’yle birlikte otelde bulunan Müge Karataşlı, o anlarda telefonuyla kayda girdi. Karataşlı’nın videoda “Yangın çıktı, 8’inci katta mahsur kaldık. Bunu çekmek istedim, sanırım ölmek üzereyiz. Hayat güzeldi.” dediği görüldü.
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